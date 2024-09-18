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Страусы сбежали с фермы и напали на людей в Британии

страусы эму сбежали с фермы и напали на людей в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 00:18 Фото: pixabay
В британском графстве Саффолк два страуса эму сбежали с фермы и атаковали прохожих на улице, среди которых оказались подростки, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Star, птицы вели себя агрессивно. Местным властям пришлось перекрывать дорожное движение на нескольких улицах в центре города, страусы также атаковали двух подростков.

Отмечается, что детям удалось укрыться в безопасном месте. Предположительно, птицы сбежали от владельца фермы, который держит страусов в качестве домашних любимцев.

Ранее сообщалось, что гималайский медведь сбежал из вольера в Ленинградской области.

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