Мир

В Канаде "приговорили к расстрелу" 400 страусов

Страус, природа, птица, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 02:30 Фото: pixabay
Федеральный апелляционный суд Канады подтвердил решение об уничтожении 400 страусов на ферме в Британской Колумбии из-за угрозы распространения птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По информации The Boston Globe, владельцы предприятия Universal Ostrich Farms Карен Эсперсен и Дэйв Билински безуспешно пытались оспорить постановление с декабря 2024 года, когда на ферме было зафиксировано заболевание птиц.

Инцидент начался с гибели 69 страусов в течение 36 дней, что составило около 15% от общего поголовья. Лабораторные исследования двух погибших птиц подтвердили наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

"Федеральный апелляционный суд оставил в силе прошлогоднее решение и отклонил иск компании Universal Ostrich Farms", – указано в сообщении.

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов издало приказ о полном уничтожении оставшегося поголовья после подтверждения диагноза. Несмотря на попытки владельцев фермы спасти животных через судебные иски, апелляционный суд поддержал решение регулятора.

Мера направлена на предотвращение распространения опасного заболевания и защиту других сельскохозяйственных предприятий. Владельцы фермы выразили глубокое разочарование решением суда, подчеркнув, что все возможные меры по спасению птиц были исчерпаны.

Ранее мы сообщали о рыбаке, который попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой.

Аксинья Титова
Огненный фонтан в 10-тиэтажку: мир наблюдает 31 за год извержение вулкана на Гавайях
Мир
01:50, 24 августа 2025
Огненный фонтан в 10-тиэтажку: мир наблюдает 31 за год извержение вулкана на Гавайях
В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов
Мир
01:24, 24 августа 2025
В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов
