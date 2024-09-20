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Увеличилось количество погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана

Увеличилось число жертв авиаудара Израиля по столице Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 01:51 Фото: Zakon.kz
Количество погибших в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенного по южному пригороду Бейрута, выросло до 14, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на минздрав Ливана, число жертв авиаудара будет увеличиваться по мере разбора завалов в поврежденных кварталах.

"Число погибших возросло до 14, поскольку поисковые работы среди завалов продолжаются, согласно данным министерства здравоохранения Ливана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудар был нацелен на квартиру в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде столицы.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.

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