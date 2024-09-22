Число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50

Управление гражданской обороны Ливана заявило о том, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, сообщает Zakon.kz.

"Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду увеличилось до 50", – цитируют РИА Новости представителей ведомства.

Гражданская оборона также добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести.



Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.