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Число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50

Увеличилось число жертв авиаудара Израиля по Ливану, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 00:49 Фото: pixabay
Управление гражданской обороны Ливана заявило о том, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, сообщает Zakon.kz.
"Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду увеличилось до 50", – цитируют РИА Новости представителей ведомства.

Гражданская оборона также добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.

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