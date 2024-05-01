Наводнение обрушилось на Медину

Города Саудовской Аравии пострадали от масштабных наводнений, сообщает Zakon.kz.

На Саудовскую Аравию 30 апреля обрушились торнадо, сильнейшие ливни и град. Больше всего затопило улицы Медины.

Пострадали и другие регионы страны. Стихийное бедствие беспощадно рушит дома и уносит машины. Очевидцы засняли на видео, как люди забрались на высоту. Наводнения они называют внезапными.

Ранее Дубай затопило из-за экстремальных ливней.