Наводнение обрушилось на Медину
Фото: pixabay
Города Саудовской Аравии пострадали от масштабных наводнений, сообщает Zakon.kz.
На Саудовскую Аравию 30 апреля обрушились торнадо, сильнейшие ливни и град. Больше всего затопило улицы Медины.
Пострадали и другие регионы страны. Стихийное бедствие беспощадно рушит дома и уносит машины. Очевидцы засняли на видео, как люди забрались на высоту. Наводнения они называют внезапными.
Ранее Дубай затопило из-за экстремальных ливней.
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