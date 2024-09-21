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Муравьи могут оставить юг Германии без интернета и электричества

муравьи, насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 10:33 Фото: pixabay
Жители юга Германии в ужасе от нашествия средиземноморских муравьев, которые наносят большой урон инфраструктуре, потому что любят грызть провода, сообщает Zakon.kz.

По данным Bild, немцев атаковали муравьи Tapinoma magnum. Эти насекомые совсем крохотные – от 2 до 3 мм. Они пришли на юг Германии через Швейцарию из Средиземноморья.

"Инвазивный вид быстро распространяется: первым их встретил пограничный город Лёррах, затем Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь и Штутгарт. Насекомые грызут провода электрокабелей и интернета, приводя к перебоям с энергоснабжением и связью", – пишет издание.

По словам экспертов, насекомые не передают болезни. Но, возможно, они могут вызвать у некоторых кратковременную аллергию и психологический стресс. В Келе муравьи проникают в дома и разрушают садовые заборы. Они также создали гигантскую колонию из миллионов особей на детской площадке, ее пришлось закрыть.

Ранее сообщалось, что тысячи москитов напали на посетителей парка аттракционов в Италии. Людям пришлось спасаться бегством, а потом лечить огромные волдыри от укусов насекомых.

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