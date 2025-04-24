В Бразилии открыли древнейшего "‎адского муравья"

В горах Бразилии палеонтологи нашли древнего муравья с крючковатыми челюстями, напоминающими миниатюрные косы, сообщает Zakon.kz.

Выводы своего исследования ученые представили в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Они выяснили, что это существо относится к вымершему подсемейству Haidomyrmecinae, представители которого жили только в меловом периоде. Ученые описали муравья и рассказали, как он охотился.

Команде бразильских палеонтологов под руководством Андерса Лепеко из Зоологического музея Университета Сан-Паулу посчастливилось найти останки древнего муравья в известняке. Муравей на 13 миллионов лет старше предыдущих рекордсменов.

Фото: Anderson Lepeco

В известняке муравей окаменел в естественной позе, сохранив объемную структуру. Это позволило ученым применить компьютерную микротомографию и создать точную 3D-модель существа, чтобы изучить его внутренние органы, не разрушая образец.

После детального анализа выяснилось, что перед учеными – новый вид, представитель подсемейства Haidomyrmecinae, их еще называют "адскими муравьями". Эти существа, вымершие к концу мелового периода, обладали уникальными серповидными челюстями, которые двигались вертикально, а не горизонтально, как у современных видов. Предполагается, что такими "клещами" они прокалывали добычу, словно гарпуном.

Фото: Diego M. Matielo

Исследователи считали, что столь сложные адаптации развивались у муравьев постепенно. Однако бразильская находка показала: если уже 113 миллионов лет назад существовали такие анатомически сложные виды, значит, эволюция шла активнее, чем предполагали ученые. Эти муравьи развили необычные охотничьи стратегии гораздо раньше.

Находка из Бразилии поднимает новые вопросы. Почему "адские муравьи" вымерли, а их "потомки" с горизонтальными челюстями выжили?

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