Голодная мышь помешала самолету долететь до Испании

Норвежский самолет, который летел в Испанию, экстренно сел в Копенгагене. Причиной стала голодная мышь, которая напугала пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на борту авиакомпании Scandinavian Airlines 18 сентября.

По информации газеты Guardian, грызуна в самолете обнаружили через 50 минут после взлета, когда стюардессы начали раздавать еду. В одной из упаковок оказалась мышь, которая прыгнула на пассажира, а затем на откидной столик.

Из-за случившегося капитан воздушного судна объявил об угрозе безопасности и направил самолет в Копенгаген. Там пассажиров пересадили на другой лайнер. О судьбе грызуна ничего неизвестно.

"Большинство авиалиний не позволяет перевозить грызунов на борту самолета – считается, что они могут повредить провода электрооборудования", – пишет газета.

Представитель авиакомпании, комментируя произошедшее, подчеркнул, что такие ситуации происходят крайне редко. Он добавил, что Scandinavian Airlines планирует проверить поставщиков, чтобы убедиться, что подобное не повторится.

Ранее стало известно, что экипажи самолетов в Казахстане будут проверять на употребление психоактивных веществ. Изменения и дополнения в Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации РК, предусматривающие их ужесточение, подготовили в Министерстве транспорта.