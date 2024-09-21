Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Голодная мышь помешала самолету долететь до Испании

самолет, аэропорт,, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:02 Фото: pixabay
Норвежский самолет, который летел в Испанию, экстренно сел в Копенгагене. Причиной стала голодная мышь, которая напугала пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на борту авиакомпании Scandinavian Airlines 18 сентября.

По информации газеты Guardian, грызуна в самолете обнаружили через 50 минут после взлета, когда стюардессы начали раздавать еду. В одной из упаковок оказалась мышь, которая прыгнула на пассажира, а затем на откидной столик.

Из-за случившегося капитан воздушного судна объявил об угрозе безопасности и направил самолет в Копенгаген. Там пассажиров пересадили на другой лайнер. О судьбе грызуна ничего неизвестно.

"Большинство авиалиний не позволяет перевозить грызунов на борту самолета – считается, что они могут повредить провода электрооборудования", – пишет газета.

Представитель авиакомпании, комментируя произошедшее, подчеркнул, что такие ситуации происходят крайне редко. Он добавил, что Scandinavian Airlines планирует проверить поставщиков, чтобы убедиться, что подобное не повторится.

Ранее стало известно, что экипажи самолетов в Казахстане будут проверять на употребление психоактивных веществ. Изменения и дополнения в Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации РК, предусматривающие их ужесточение, подготовили в Министерстве транспорта.

Читайте также

магнитные бури, северное сияние, вспышки на солнце
Ученый предупредил о большом количестве магнитных бурь в 2025 году
Суд Москвы вынес решение фигурантам по делу о нападении на офис Wildberriеs и показал их лица
Суд Москвы вынес решение фигурантам по делу о нападении на офис Wildberriеs и показал их лица
муравьи, насекомые
Муравьи могут оставить юг Германии без интернета и электричества
Андрей Дюсупов
Интересное Норвегия 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
гороскоп, звезды
Деньги и спокойствие: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: