Экипажи самолетов будут проверять на употребление психоактивных веществ

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации РК, предусматривающие их ужесточение, сообщает Zakon.kz.

Так, в правило добавлено новое понятие автоматизированная система – это медицинский комплекс, сертифицированный в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения РК и включенный в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включающий в себя тонометр, пульсометр, алкотестер и позволяющий автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние опьянения психоактивными веществами.

Предусматривается,что с помощью этого оборудования будет онлайн медицинский пилотов перед полетами.

Уточняется, что основной задачей медицинского осмотра является установление или подтверждение наличия или отсутствия у авиационного персонала, а также у категории лиц, подлежащих медицинскому осмотру заболевания, определение состояния здоровья, а также временной нетрудоспособности, профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену, в том числе употребления психоактивных веществ или остаточных явлений такого употребления (добавлено — авт).

Также дополнено, что послесменные медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков опьянения психоактивными веществами.

Работодатели обеспечивают за счет собственных средств своевременное прохождение предсменных (предрейсовых), послесменных обязательных медицинских осмотров работниками, занятыми на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, машинами и механизмами.

Медицинский осмотр в организациях гражданской авиации проводится:

в очном формате дежурным медицинским работником (врачом, средним медицинским работником) медпункта организации гражданской авиации или медицинской организации по договору с организацией гражданской авиации;

в онлайн формате, посредством автоматизированной системы.

Указывается, что медицинские работники должны иметь специальную подготовку по медицинскому освидетельствованию для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Медицинский осмотр проводится в индивидуальном порядке без верхней одежды и головного убора.

Присутствие посторонних лиц в период проведения медицинского осмотра не разрешается.

Перед проведением медицинского осмотра в очном формате медицинский работник проверяет:

у члена экипажа воздушного судна – медицинский сертификат; документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа и задание на полет (если применимо);

– медицинский сертификат; документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа и задание на полет (если применимо); у авиадиспетчера – медицинский сертификат; документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа;

– медицинский сертификат; документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа; у работника – пропуск либо документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа;

– пропуск либо документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа; у водителя – пропуск либо документ, удостоверяющий личность в оригинале либо в форме цифрового документа и путевой (маршрутный) лист либо задание на выполнение наряда (если применимо).

Медицинский осмотр в очном формате проводится в следующем объеме: опрос, осмотр внешний, осмотр полости рта и зева, исследование пульса, по показаниям — измерение артериального давления, температуры тела и проба на алкоголь в выдыхаемом воздухе.

Медицинский осмотр в онлайн формате проводится посредством автоматизированной системы и осуществляется в следующем порядке:

биометрическая или визуальная идентификация идентификации обследуемого;

онлайн опрос на наличие жалоб;

тест на изменение реакции зрачка на световой раздражитель;

тест на опьянение психоактивным веществом;

измерение температуры тела;

измерение артериального давления и пульса.

Автоматизированная система осуществляет фото или видеофиксацию процесса медицинского осмотра, в целях исключения фальсификации результатов.

При опросе выявляются жалобы на состояние здоровья, продолжительность и качество сна, условия предсменного отдыха, режим питания, оцениваются поведение, речь, мимика, эмоциональное состояние, готовность к выполнению работы.

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний и нарушений функционального состояния организма, обследуемый допускается к работе.

При обнаружении признаков употребления психоактивного вещества или остаточных явлений такого употребления у обследуемого (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, изменение окраски кожных покровов, положительное показание пробы алкотеста) медицинский работник принимает решение и направляет его в медицинскую организацию на медицинское освидетельствование с учетом необходимости проведения повторного медицинского освидетельствования не позднее двух часов после первичного медицинского освидетельствования.

Результаты проведения медицинского осмотра регистрируются в Журнале предполетного медицинского осмотра и в Журнале предсменного (послесменного) медицинского осмотра.

В случае ведения Журнала в электронном виде внесенные в них сведения заверяются электронной цифровой подписью, учитываются требования законодательства о персональных данных с обязательной возможностью распечатки страницы.

При онлайн формате медицинского осмотра автоматизированная система фиксирует результаты прохождения работником медицинского осмотра и принимает решение о допуске к работе. Результаты медицинского осмотра, в том числе фото или видеофиксация сохраняются в реестре автоматизированной системы и не подлежат корректировке.

Заключение о пригодности к работе формируется в электронной форме посредством автоматизированной системы в течение одной минуты и выдается работнику по запросу.

Предусматривается, что работодатель отстраняет от выполнения служебных обязанностей обладателя медицинского сертификата, работника не прошедшего медицинский осмотр.

Уполномоченная организация приостанавливает действие медицинского сертификата в случаях:

сокрытие обладателем медицинского сертификата во время прохождения медицинского освидетельствования информации о наличии у него заболевания, представляющего опасность для выполнения и обеспечения полетов;

неуведомление эксперта обладателем медицинского сертификата в период между медицинскими освидетельствованиями о возникновении факторов, снижающих годность их здоровья;

выполнение обладателем медицинского сертификата служебных обязанностей с фальсификацией записей в медицинском сертификате;

выполнение обладателем медицинского сертификата служебных обязанностей без прохождения предполетного и предсменного медицинского осмотра;

выполнение обладателем медицинского сертификата деятельности, связанной с управлением ВС и обслуживанием воздушного движения в состоянии опьянения психоактивным веществом.

Приостановление действия медицинского сертификата приостанавливает действие свидетельства авиационного персонала. Срок приостановления действия медицинского сертификата, не превышает 30 календарных дней со дня вручения инспекторского предписания (акта) лицу, чей медицинский сертификат временно приостановлен.

Авиационный инспектор уполномоченной организации, приостановивший действие медицинского сертификата, оформляет инспекторское предписание (акт), в котором указывается основание приостановления действия медицинского сертификата.

Копия инспекторского предписания (акта) о приостановлении действия медицинского сертификата вручается под расписку лицу (работодателю), чей медицинский сертификат временно приостанавливается.

Если в установленный срок обладатель медицинского сертификата или работодатель, в чьем подчинении находится обладатель медицинского сертификата, не устранили нарушения, медицинский сертификат отзывается.

Уполномоченная организация отзывает медицинский сертификат в случаях:

получения медицинского сертификата путем фальсификации представленных им документов;

несоблюдения требований медицинского освидетельствования, представления фальсифицированных данных в период прохождения медицинского освидетельствования;

по решению суда.

Выдача медицинского сертификата после его отзыва проводится в порядке, предусмотренном данными Правилами.

Действие медицинского сертификата прекращается в случаях:

предусмотренных пунктами 73.6 и 73.10;

стойкой утраты трудоспособности (по представлению данных с места работы);

смерти.

Вместе с тем уточняется, что профильные специалисты (ранее были врачи-консультанты — авт.) записывают в медицинскую документацию данные медицинского обследования, диагноз, рекомендации по своему профилю заверяют подписью и личной печатью и заполняют отчет о неврологическом осмотре, отчет хирургического осмотра, отчет об офтальмологическом осмотре и отчет по оториноларингологическому обследованию.

Профильные специалисты, привлекаемые к медицинскому освидетельствованию, данные медицинского обследования, диагноз, рекомендации по своему профилю, заверяют подписью и личной печатью.

Отчеты профильных специалистов хранятсяв течение 10 лет.

По результатам медицинского освидетельствования выносится медицинское заключение в следующих формулировках:

годен к работе;

годен к работе с ограничениями;

нуждается в лечении (оздоровлении) с последующим медицинским освидетельствованием;

негоден к работе.

При этом добавлено, что если условия труда лиц ухудшают клиническое течение и прогноз заболевания, выдается заключение врачебно-консультативной комиссии ( ВКК) о временном переводе на более легкую работу сроком от двух до шести месяцев. Срок устанавливается ВКК в зависимости от профессии (специальности), тяжести течения и осложнений заболевания.

При выявлении у пилотов заболеваний, препятствующих продолжению работы (обучению) в соответствии с Требованиями, эксперт выносит медицинское заключение о негодности.

В случае несогласия с заключением эксперта заявитель в течение 5 рабочих дней обращается в уполномоченную организацию. В случае несогласия с решением уполномоченной организации он обжалует его в судебном порядке.

Порядок обжалования, подачи жалобы, рассмотрение жалобы, решение по жалобе заявителя производятся в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Как поясняется, поправки вносятся в рамках обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации и приведение в соответствие требованиям Приложения 1 главы 6 "Медицинские положения при выдаче свидетельств" ИКАО.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 сентября.