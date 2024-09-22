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В Узбекистане приняли поправки о нежелательных иностранцах

Узбекистан, депутаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 09:22 Фото: пресс-служба сената Узбекистана
Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон о "нежелательных иностранцах, сообщает Zakon.kz.

Депутаты предлагают присваивать статус "нежелательного" тем иностранным гражданам, чьи заявления и действия, в частности, противоречат интересам Узбекистана, а также провоцируют вражду и дискредитируют национальную историю, пишет "Газета.uz":

"Внесенные в соответствующий реестр граждане иностранных государств или лица без гражданства на пять лет подпадают под ряд рестрикций, включающих, например, запрет въезжать на территорию страны, открывать счета в банке и покупать недвижимость".

Поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан". В документе говорится о том, что иностранцы, чье пребывание в стране сочли нежелательным, должны добровольно покинуть республику в течение десяти дней, в противном случае их депортируют.

Законопроект вступит в силу, когда его подпишет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды, если она закрывает лицо и не позволяет полноценно идентифицировать личность.

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