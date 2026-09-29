Впервые за 200 лет казнят женщину в американском штате: что она сделала 30 лет назад

В штате Теннесси (США) впервые за 200 лет казнят женщину – губернатор отказал ей в помиловании, сообщает Zakon.kz.

50-летнюю Кристу Пайк, осужденную за убийство одноклассницы в Ноксвилле в 1995 году , должны казнить в среду, 30 сентября 2026 года. Адвокаты, после отклонения губернатором Теннесси прошения о помиловании, просят Верховный суд приостановить исполнение приговора. Если казнь состоится, она станет первой женщиной, казненной в штате за 200 лет, пишет The Guardian.

Пайк было 18, когда она и ее парень, которому тогда было 17, убили 19-летнюю Коллин Слеммер, одну из своих однокурсниц в центре профессиональной подготовки в Ноксвилле в 1995 году. Дело получило широкую огласку из-за жестокости убийства – на теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

В следующем году Пайк была признана виновной в убийстве первой степени и приговорена к смертной казни, став самой молодой женщиной, приговоренной к смертной казни в современной истории США . После приговора стало известно о ее прошлом как жертвы сексуального насилия и проблемах с психическим здоровьем.

Помощник федерального защитника Стивен Феррелл заявил, что Пайк подвергалась сексуальному насилию с самого раннего детства, а также была изнасилована в 11 и 17 лет. По его словам, адвокаты Пайк на этапе определения наказания не представили присяжным информацию о ее прошлом и не утверждали, что ее возраст должен учитываться при вынесении приговора.

Позже у Пайк, которая никогда не отрицала свою причастность к убийству, диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Согласно данным Центра информации о смертной казни, последняя женщина, казненная в Теннесси, была казнена через повешение в 1820 году. Ее осудили за соучастие в убийстве. В 2023 году в штате Миссури была казнена трансгендерная женщина Эмбер Маклафлин за убийство, совершенное в 2003 году. Считается, что это первая казнь трансгендерной женщины в США.

В 2021 году федеральное правительство казнило Лизу Монтгомери, что стало первым случаем почти за семь десятилетий, когда правительство США казнило женщину-заключенную. В Джорджии женщину казнили в 2015 году.

Летом 2026 года в США привели в исполнение сразу три смертные казни. Это была первая в Америке тройная казнь с 2010 года.