Смертную казнь запросили для 68-летней создательницы финансовой пирамиды из Вьетнама

19 марта на своей странице в Х издание Saigon Times опубликовало сообщение, что прокуратура Вьетнама запросила смертную казнь для главы девелоперской компании Чыонг Ми Лан. Женщину обвиняют в создании финансовой пирамиды на 20 млрд долларов.

В этот же день тему подхватило издание Reuters. Так, по версии следствия, 68-летняя предпринимательница вместе с сообщниками выводила средства из акционерного коммерческого банка в Хошимине. Мошенники также занимались выдачей незаконных кредитов и продажей фиктивных облигаций.

The prosecution has recommended that Truong My Lan, chairwoman of Van Thinh Phat Holdings Group Corporation, receive capital punishment for alleged charges of bribery, violations of banking regulations, and expropriation of assets.#Saigontimes https://t.co/xSHlLTKXcp