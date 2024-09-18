Илон Маск предрек гибель человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество от гибели может спасти изучение космического пространства, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер считает, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом.

"В конце концов Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Либо (мы. – Прим. ред.) станем цивилизацией, которая путешествует в космосе, либо погибнем. Других вариантов нет", – написал Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter) 18 сентября 2024 года.

Фото: X/elonmusk

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