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Мир

На угольной шахте в Словении погибли три человека: объявлена дата траура

Словения, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 03:43 Фото: delo
22 января обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате затопления угольной шахты Велене на северо-востоке Словении, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор шахты Велене Марко Мавец рассказал, что работа все еще осложняется завалами породы, пишет местное издание Delo.

"Семьям погибших обеспечат психологическую и финансовую поддержку", – заверил он.

Мэр Веленье Петер Дермола заявил, что 24 января объявят день траура.

Фото: Instagram/peterdermol

Авария произошла вечером 20 января, на шахте, входящей в состав государственного холдинга Slovenske Elektrarne Group, который поставляет уголь для Шоштанской тепловой электростанции. На момент затопления шахты в ней находились 14 горняков.

Фото: delo

А в Турции президент страны заплакал 23 января на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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