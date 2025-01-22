На угольной шахте в Словении погибли три человека: объявлена дата траура

22 января обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате затопления угольной шахты Велене на северо-востоке Словении, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор шахты Велене Марко Мавец рассказал, что работа все еще осложняется завалами породы, пишет местное издание Delo.

"Семьям погибших обеспечат психологическую и финансовую поддержку", – заверил он.

Мэр Веленье Петер Дермола заявил, что 24 января объявят день траура.

Фото: Instagram/peterdermol

Авария произошла вечером 20 января, на шахте, входящей в состав государственного холдинга Slovenske Elektrarne Group, который поставляет уголь для Шоштанской тепловой электростанции. На момент затопления шахты в ней находились 14 горняков.

Фото: delo

А в Турции президент страны заплакал 23 января на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте.