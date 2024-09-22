Необычное кишечное заболевание привело к смерти нескольких человек на юге Египта

Губернатор египетской провинции Асуан Исмаил Камаль заявил о том, что пять человек умерли от заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые отличаются от обычных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал Sada el-Balad, в провинции вспышка заболевания гастроэнтеритом.

"На настоящий момент речь может идти о пяти смертельных случаях от заболеваний, отличных от распространенных желудочно-кишечных инфекций", – сообщил губернатор Асуана.

Он добавил, что "общие показатели смертности за последний период в Асуане не увеличились и остаются на прежнем уровне". По его словам, состояние инфекционных больных, находящихся в лечебных учреждениях, не вызывает беспокойства. Камаль также опроверг предположения, что вспышка заболевания была якобы вызвана сбросом промышленных сточных вод в реку Нил одним из местных предприятий.

"На очистной станции на регулярной основе проводятся анализы сбрасываемой в реку воды, постоянно проводится обеззараживание стоков хлором", – сказал губернатор.

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