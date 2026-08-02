Не просто вздутие: врач назвала тревожные симптомы заболеваний ЖКТ

Вздутие живота после плотного обеда или некоторых продуктов – обычное явление. Однако если дискомфорт возникает регулярно, сопровождается болью, нарушением стула или другими симптомами, это может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

О том, в каких случаях стоит обратиться к врачу, порталу "Доктор Питер" рассказала гастроэнтеролог Елена Павлова. По словам специалиста, умеренное вздутие после употребления бобовых, капусты, яблок, свежей выпечки или молока считается нормой. Также причиной может стать заглатывание воздуха во время быстрого приема пищи, разговоров за столом, жевания жвачки или курения. Обычно такой дискомфорт проходит самостоятельно в течение нескольких часов.

Насторожиться стоит, если вздутие становится постоянным, возникает не менее трех дней в месяц на протяжении трех месяцев, мешает повседневной жизни или сопровождается болью, спазмами, диареей, запорами либо ощущением неполного опорожнения кишечника.

Особого внимания требуют такие симптомы, как кровь или слизь в стуле, ночные боли, необъяснимая потеря веса, лихорадка, анемия и постоянная усталость. При их появлении необходимо как можно скорее обратиться к гастроэнтерологу.

Врач отметила, что за постоянным вздутием могут скрываться синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста (СИБР), непереносимость лактозы или фруктозы, целиакия, болезнь Крона и язвенный колит. Реже причиной становятся хронический панкреатит, гастропарез, а у женщин – эндометриоз.

Для выяснения причины врач может назначить общий анализ крови, исследование кала, определение уровня ферритина и С-реактивного белка, тесты на целиакию, дыхательный тест на СИБР, УЗИ органов брюшной полости, а при необходимости – гастроскопию и колоноскопию.

До визита к специалисту гастроэнтеролог рекомендует вести дневник питания и симптомов, исключить продукты, после которых чаще возникает вздутие, есть небольшими порциями, отказаться от жевательной резинки и напитков через трубочку. Это поможет быстрее установить причину проблемы и подобрать лечение.

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