Эксперты прогнозируют резкий рост острых кишечных заболеваний в РК летом
Lada.kz пишет, что с начала года в Мангистауской области зарегистрировано 42 случая острых кишечных заболеваний. По сравнению с прошлогодним показателем отмечается небольшой спад. Руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева рассказала, что из них девять приходятся на детей.
"С начала года в регионе зарегистрировано 42 случая ОКИ, показатель на 100 тыс. населения составил 5,27. По сравнению с прошлым годом (43 случая, показатель – 5,53) уровень заболеваемости снизился на один факт. Из всех зарегистрированных случаев девять случаев (21,4 %) приходится на детей до 14 лет. С наступлением летних месяцев резко возрастает заболеваемость острыми кишечными заболеваниями и пищевыми отравлениями". Гульнар Куркинбаева
Специалист пояснила, что острые кишечные инфекции (диарея) передаются при несоблюдении мер личной гигиены. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с грязной водой или загрязненными видами пищи, через посуду или игрушки.
Симптомы заболевания: частый жидкий стул, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела и слабость. Больше всего заболевают дети, 80% заболевших – малыши.
По словам врача-эпидемиолога, в структуре острых кишечных заболеваний находятся:
- неуточненная острая кишечная инфекция – 17 заболеваний (40,5%);
- уточненная острая кишечная инфекция – 16 (38,1%);
- бактериальная дизентерия – девять (21,4%).
Гульнар Куркинбаева для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:
- соблюдать обязательные меры личной гигиены;
- мыть руки с мылом после прогулки, после туалета, перед едой;
- тщательно мыть фрукты, овощи перед применением;
- использовать для питья только чистую или кипяченую воду;
- запрещается пить, умываться, мыть овощи, фрукты и так далее в фонтанах и других открытых водоемах;
- покупать продукты в нерегулируемых торговых точках;
- перед покупкой проверьте срок годности продуктов;
- овощи, купленные на рынках, нельзя дегустировать, не вымывая;
- покупая арбузы, дыни, берите целиком, не разрезанные и мойте их снаружи;
- употреблять в пищу куриное мясо и яйца только после полного приготовления;
- скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике и использовать вовремя;
- защитите пищу от мух и других насекомых.
При появлении первых признаков острых кишечных заболеваний (диареи) обратитесь за медицинской помощью. До приезда медиков пейте много жидкости.
В 2023 году на 36% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Казахстане.