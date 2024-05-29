Эксперты прогнозируют резкий рост острых кишечных заболеваний в РК летом

Санэпидемиологи заявили о том, что летом резко возрастает заболеваемость острыми кишечными заболеваниями и пищевыми отравлениями, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что с начала года в Мангистауской области зарегистрировано 42 случая острых кишечных заболеваний. По сравнению с прошлогодним показателем отмечается небольшой спад. Руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева рассказала, что из них девять приходятся на детей.

"С начала года в регионе зарегистрировано 42 случая ОКИ, показатель на 100 тыс. населения составил 5,27. По сравнению с прошлым годом (43 случая, показатель – 5,53) уровень заболеваемости снизился на один факт. Из всех зарегистрированных случаев девять случаев (21,4 %) приходится на детей до 14 лет. С наступлением летних месяцев резко возрастает заболеваемость острыми кишечными заболеваниями и пищевыми отравлениями". Гульнар Куркинбаева

Специалист пояснила, что острые кишечные инфекции (диарея) передаются при несоблюдении мер личной гигиены. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с грязной водой или загрязненными видами пищи, через посуду или игрушки.

Симптомы заболевания: частый жидкий стул, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела и слабость. Больше всего заболевают дети, 80% заболевших – малыши.

По словам врача-эпидемиолога, в структуре острых кишечных заболеваний находятся:

неуточненная острая кишечная инфекция – 17 заболеваний (40,5%);

уточненная острая кишечная инфекция – 16 (38,1%);

бактериальная дизентерия – девять (21,4%).

Гульнар Куркинбаева для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:

соблюдать обязательные меры личной гигиены;

мыть руки с мылом после прогулки, после туалета, перед едой;

тщательно мыть фрукты, овощи перед применением;

использовать для питья только чистую или кипяченую воду;

запрещается пить, умываться, мыть овощи, фрукты и так далее в фонтанах и других открытых водоемах;

покупать продукты в нерегулируемых торговых точках;

перед покупкой проверьте срок годности продуктов;

овощи, купленные на рынках, нельзя дегустировать, не вымывая;

покупая арбузы, дыни, берите целиком, не разрезанные и мойте их снаружи;

употреблять в пищу куриное мясо и яйца только после полного приготовления;

скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике и использовать вовремя;

защитите пищу от мух и других насекомых.



При появлении первых признаков острых кишечных заболеваний (диареи) обратитесь за медицинской помощью. До приезда медиков пейте много жидкости.

В 2023 году на 36% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Казахстане.