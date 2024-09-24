Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Фото: Х/anuradisanayake

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: