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Предвыборная кампания по выборам президента стартовала в Молдове

Мол, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:08 Фото: X/GabrielCSGavin
20 сентября в Молдове официально начинается избирательная кампания по выборам президента и конституционному референдуму, сообщает Zakon.kz.

Дата выборов назначена на 20 октября. Четыре кандидата, зарегистрированные к этому времени в президентской гонке, и 10 участников кампании по референдуму могут уже официально начать предвыборную агитацию. Об этом пишет молдавское издание Nokta.

Помимо действующей главы государства Майи Санду, Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты:

  • бывшего генпрокурора Александра Стояногло;
  • лидера "Нашей партии" Ренато Усатого;
  • экс-премьера Василия Тарлева.

В других странах мира предвыборная гонка набрала нешуточные обороты.

Так, стало известно, что в ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года, а Трамп и Харрис провели первые и пока единственные дебаты.

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