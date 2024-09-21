Предвыборная кампания по выборам президента стартовала в Молдове
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20 сентября в Молдове официально начинается избирательная кампания по выборам президента и конституционному референдуму, сообщает Zakon.kz.
Дата выборов назначена на 20 октября. Четыре кандидата, зарегистрированные к этому времени в президентской гонке, и 10 участников кампании по референдуму могут уже официально начать предвыборную агитацию. Об этом пишет молдавское издание Nokta.
Помимо действующей главы государства Майи Санду, Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты:
- бывшего генпрокурора Александра Стояногло;
- лидера "Нашей партии" Ренато Усатого;
- экс-премьера Василия Тарлева.
В других странах мира предвыборная гонка набрала нешуточные обороты.
Так, стало известно, что в ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года, а Трамп и Харрис провели первые и пока единственные дебаты.
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