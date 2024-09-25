Австралийские пожарные устроили горячую фотосессию для фирменного календаря

Пожарные Австралии провели фотосессию для своего календаря на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Австралийский проект Firefighters существует с 1993 года. Для его выпусков местные пожарные раздеваются и делают фото с домашними животными. Доход от продажи традиционного календаря идет в фонд помощи пострадавшим от ожогов.

"Интересно, после выхода этого календаря, у них не прибавится работы? Кто-то может ради приезда такой команды и траву поджечь", – пишут комментаторы.

Главный герой фильма "Терминатор" тоже не сидит без дела, 18 сентября он получил докторскую степень в университете.