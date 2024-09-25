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В США скалолаз разбился насмерть, поставив под удар своего напарника

Смерть в горах США, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 04:17 Фото: pixabay
Американский скалолаз, взбиравшийся на национальный памятник "Башня Дьявола" в Вайоминге (США), разбился насмерть, оставив своего напарника на опасном склоне, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, скалолазы совершали восхождение на популярный геологический объект, когда один из них упал во время спуска по второй веревке Эль-Крако-Дьябло.

Местные альпинисты сообщили, что никаких неисправностей оборудования у погибшего не было.

Партнер Портера по скалолазанию, личность которого не разглашается, оказался в затруднительном положении и впоследствии был спасен со стены башни при помощи гидов по скалолазанию Devils Tower Lodge и гидов по скалолазанию Buck Wild.

По словам Национальной службы охраны, хотя смертельные случаи при восхождении на Башню Дьявола случаются "редко", это место "по своей сути опасно".

За более чем 100 лет восхождений на эту достопримечательность было зарегистрировано семь смертей.

На сайте NPS памятник "Башня Дьявола" говорится, что индейцы Северных равнин и коренные народы считают ее священной.

Ранее сотрудники МЧС обратились к казахстанцам, которые любят ходить в горы.

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