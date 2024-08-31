Погибают за 48 часов: МЧС обратилось к казахстанцам, которые любят горы
Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 31 августа 2024 года, обратилось к гражданам, которые любят отдыхать в горах, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, 3/4 людей, потерявшихся в горах, погибают за 48 часов. В связи с этим в министерстве рассказали, что следует делать гражданам, если они заблудились в горах:
- Не паникуйте!
- Если есть связь, звоните по номеру 112.
- Экономно расходуйте запас еды, воды, батарей телефона.
- Выйдите на открытое место, чтобы подать сигнал спасателям.
- Не засыпайте!
"Помните, горы требуют бдительности и подготовки!" – заявили в пресс-службе МЧС РК, обращаясь к казахстанцам.
Также в ведомстве напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните; от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!"Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау. Спасатели два часа добирались до троих потерявшихся и потом спустили их вниз.
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