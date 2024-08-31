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Погибают за 48 часов: МЧС обратилось к казахстанцам, которые любят горы

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:52 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 31 августа 2024 года, обратилось к гражданам, которые любят отдыхать в горах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 3/4 людей, потерявшихся в горах, погибают за 48 часов. В связи с этим в министерстве рассказали, что следует делать гражданам, если они заблудились в горах:

  1. Не паникуйте!
  2. Если есть связь, звоните по номеру 112.
  3. Экономно расходуйте запас еды, воды, батарей телефона.
  4. Выйдите на открытое место, чтобы подать сигнал спасателям.
  5. Не засыпайте!
"Помните, горы требуют бдительности и подготовки!" – заявили в пресс-службе МЧС РК, обращаясь к казахстанцам.

Также в ведомстве напомнили правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут.
  • Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
  • Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
  • При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
  • Всегда помните; от селевого потока можно спастись, только избежав его.
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!"Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау. Спасатели два часа добирались до троих потерявшихся и потом спустили их вниз.

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