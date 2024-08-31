Погибают за 48 часов: МЧС обратилось к казахстанцам, которые любят горы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 31 августа 2024 года, обратилось к гражданам, которые любят отдыхать в горах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 3/4 людей, потерявшихся в горах, погибают за 48 часов. В связи с этим в министерстве рассказали, что следует делать гражданам, если они заблудились в горах:

Не паникуйте! Если есть связь, звоните по номеру 112. Экономно расходуйте запас еды, воды, батарей телефона. Выйдите на открытое место, чтобы подать сигнал спасателям. Не засыпайте!

"Помните, горы требуют бдительности и подготовки!" – заявили в пресс-службе МЧС РК, обращаясь к казахстанцам.

Также в ведомстве напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните; от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау. Спасатели два часа добирались до троих потерявшихся и потом спустили их вниз.