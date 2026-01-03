#Казахстан в сравнении
Мир

Частный вертолет с пассажирами разбился в горах США

вертолет с пассажирами разбился в США, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 09:12 Фото: pixabay
В американском штате Аризона, недалеко от города Финикс, в горах разбился частный вертолет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала ABC News, инцидент произошел около 11:00 по местному времени (23:00 по времени Астаны). На борту было четыре человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Отмечается, что спасательные бригады работают над тем, чтобы добраться до отдаленного места крушения, расположенного в горах недалеко от Телеграфного каньона.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование крушения.

Ранее сообщалось, что на горе Килиманджаро разбился спасательный вертолет с пассажирами.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
