В Бразилии дирижабль потерял управление и рухнул на жилые дома

По информации The Sun, воздушное судно арендовали для рекламы футбольного клуба "Сан-Паулу" перед четвертьфиналом Кубка Либертадорес. По неизвестным причинам летательный аппарат потерял управление.

В результате инцидента сильно повреждены несколько строений, а также серьезно ранен пилот. Его доставили в местную больницу.

A blimp crashed into a residential area in the Sao Paulo suburb of Osasco, Brazil, on Wednesday, September 25.



The airship was on a test flight ahead of a planned promotion of the local soccer team Sao Paulo Futebol Clube and was supposed to fly during its match on Wednesday… pic.twitter.com/V48Eui78Uy