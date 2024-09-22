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Экшн-камера записала падение мужчины со скалы в Китае

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 02:55 Фото: pixabay
Экшн-камера зафиксировала падение 42-летнего мужчины со скалы в пригороде китайского Сюаньчэна, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, Ян Мэн с сыном решили заняться хайкингом в дождливую погоду. Мужчина поскользнулся на мокрой поверхности и начал падать вниз, но через несколько секунд он врезался в дерево, которое его остановило.

"Только небольшая царапина на левой руке и небольшой порез на бедре. В остальном я в порядке", – рассказал мужчина.

По его словам, этот инцидент заставил его задуматься о смысле жизни. Также он дополнил, что произошедшее не остановило его, а только вызвало желание дальше исследовать мир.

А в зоопарке Китая раскрашенных собак выдавали за панд. Это вызвало массовые возмущения у посетителей.

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