В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

Мальчика обнаружили мертвым в своей постели в общежитии в городе Хатрас. По подозрению в убийстве были задержаны пять человек, сообщает Zakon.kz

По версии полицейских, семилетнего мальчика принесли в жертву по обряду черной магии, пишет Dailymail.

По этому делу были арестованы владелец школы Джасодхан Сингх, его сын Динеш Багел, который был директором школы, и трое учителей. Ритуальное жертвоприношение совершили, чтобы принести удачу школе.

"Мальчика должны были отвести к алтарю в рамках ритуала черной магии, но его убили до завершения церемонии", – сообщил полицейский Химаншу Матур.

Ритуальные убийства в Индии обычно совершаются с целью умилостивить божества и чаще встречаются в племенных и отдаленных районах, где широко распространена вера в колдовство и оккультизм.

Ранее сообщалось, что из-за разлива реки Ганг в Индии начали эвакуировать местных жителей.