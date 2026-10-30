В Костанайской области убили 5-летнего мальчика

В поселке Кушмурун Костанайской области погиб пятилетний мальчик. По подозрению в убийстве задержан мужчина, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы областной прокуратуры, трагедия произошла 26 октября 2026 года.

Теперь по данному факту отделом полиции Аулиекольского района проводится досудебное расследование.

"В тот же день был задержан подозреваемый, деяния которого квалифицированы по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство малолетнего"). Судом в отношении последнего санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.

Также отмечено, что ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

Иная информацию в интересах следствия разглашению не подлежит.

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