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Взрыв на автозаправочной станции произошел в пригороде Махачкалы

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 21:21 Фото: Zakon.kz
В пригороде Махачкалы (столица Дагестана, Россия) 27 сентября произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в мэрии города. Инцидент случился на территории Карабудахкентского района. По предварительным данным, есть пострадавшие, все обстоятельства выясняются.

МЧС сообщило, что в результате взрыва погибли пять человек, девять пострадали. Двое из них госпитализированы с ожогами.

Пожар охватил территорию в 500 кв. м, разрушено здание АЗС. Горят техстанция и столовая, повреждены две легковые машины и грузовик, уточнили в МЧС России.

Также сообщается, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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