На юге РК произошел взрыв на АЗС: огонь перекинулся на аптеку и торговый дом

В селе Турбат Туркестанской области 8 июля произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате которого пострадал 29-летний водитель бензовоза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "КТК", инцидент произошел в дневное время во время перекачки топлива из автоцистерн. По предварительным данным, вспыхнул огонь, который быстро охватил здание АЗС, а затем перекинулся на расположенные рядом торговые объекты – магазин, аптеку и торговый дом. Площадь пожара составила 855 квадратных метров.

К тушению были привлечены пожарные расчеты из близлежащих районов, включая Шымкент. Ликвидация возгорания заняла около четырех часов.

Пострадавший доставлен в Казыгуртскую центральную районную больницу. По словам заместителя главного врача Даулета Сагатулы, мужчина получил ожоги 3-4 степени, которые охватывают до 95% поверхности тела.

"Состояние пациента крайне тяжелое. Травматический шок. В настоящее время врачи делают все возможное. Областные комбустиологи уже провели консультацию. Пациент находится в реанимации и получает интенсивную терапию", – отметил врач.

Причины возгорания устанавливаются. Ведется расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Утром 3 июня по проспекту Райымбека на окраине Алатауского района Алматы произошло ДТП. Инцидент затронул располагающуюся там заправочную станцию.