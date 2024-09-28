Уровень бедности в Аргентине вырос почти до 53% из-за мер президента

Уровень бедности в Аргентине вырос почти до 53% за первые шесть месяцев президентства Хавьера Милея. Президент борется с инфляцией, резко сокращая расходы, что приводит к массовой бедности, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, новый уровень бедности, о котором сообщило Государственное статистическое агентство, является самым высоким за последние два десятилетия с тех пор, как страна оправилась от катастрофического экономического кризиса, и означает, что в этом году 3,4 млн аргентинцев оказались за чертой бедности.

Администрация президента Милея заморозила пенсии, сократила помощь столовым, сократила программы социального обеспечения и остановила все проекты общественных работ. Десятки тысяч государственных служащих уволили, сокращение субсидий на энергию и транспорт привело к росту расходов, а покупательная способность упала.

Кирстен Зенбрух, эксперт по Латинской Америке в Лондонской школе экономики и политических наук, сказала, что никогда не видела такого большого скачка уровня бедности.

Ранее сообщалось, что лидер Гаити попал в казусную ситуацию на Генассамблее ООН.

