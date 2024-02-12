Папа римский Франциск подшутил над прической президента Аргентины
Как пишет газета La Nación, на церемонии, проходившей в базилике Святого Петра, понтифик, увидев Милея, известного своими растрепанными волосами и бакенбардами, спросил у него о его прическе.
"Ты постригся?" – с улыбкой спросил Франциск.
После этого шуточного приветствия понтифик и президент пожали друг другу руки, и Милей, как отмечает издание, по-видимому, растроганный и смущенный этим вопросом, спросил у Франциска, разрешит ли тот его поцеловать.
Получив положительный ответ, президент Аргентины крепко обнял папу римского и поцеловал его в щеку. Авторы материала усмотрели в этой короткой, но теплой встрече признаки того, что отложенная Франциском, аргентинцем по национальности, поездка в родную страну может состояться в скором времени.
"Это признак того, что, возможно, отложенная папой римским поездка в Аргентину близка, чем когда-либо. Потому что хотя это приветствие и было очень кратким, оно было эмоциональным. Многое было сказано без слов, и была связь, близость, готовность к новому этапу", – отмечается в статье.
🇦🇷⛪️ Javier Milei hugs Pope Francis in the Vatican after criticizing him during his presidential campaign— brane mijatovic (@brane_mija64426) February 11, 2024
The Pontiff and the Argentine president embraced on Sunday in St. Peter's Basilica .
Thank you God for now just hug... pic.twitter.com/ugkU4o5oor
Отметим, что в конце декабря 2023 года президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра.