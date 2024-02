Папа римский Франциск подшутил над прической президента Аргентины

Как пишет газета La Nación, на церемонии, проходившей в базилике Святого Петра, понтифик, увидев Милея, известного своими растрепанными волосами и бакенбардами, спросил у него о его прическе.

После этого шуточного приветствия понтифик и президент пожали друг другу руки, и Милей, как отмечает издание, по-видимому, растроганный и смущенный этим вопросом, спросил у Франциска, разрешит ли тот его поцеловать.

Получив положительный ответ, президент Аргентины крепко обнял папу римского и поцеловал его в щеку. Авторы материала усмотрели в этой короткой, но теплой встрече признаки того, что отложенная Франциском, аргентинцем по национальности, поездка в родную страну может состояться в скором времени.

🇦🇷⛪️ Javier Milei hugs Pope Francis in the Vatican after criticizing him during his presidential campaign



The Pontiff and the Argentine president embraced on Sunday in St. Peter's Basilica .



Thank you God for now just hug... pic.twitter.com/ugkU4o5oor