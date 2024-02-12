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Папа римский Франциск подшутил над прической президента Аргентины

президент Аргентины Фото: Facebook/Javier Milei
Папа римский Франциск подшутил над прической президента Аргентины Хавьера Милея во время их встречи на церемонии канонизации первой аргентинской святой в Ватикане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета La Nación, на церемонии, проходившей в базилике Святого Петра, понтифик, увидев Милея, известного своими растрепанными волосами и бакенбардами, спросил у него о его прическе.

"Ты постригся?" – с улыбкой спросил Франциск.

После этого шуточного приветствия понтифик и президент пожали друг другу руки, и Милей, как отмечает издание, по-видимому, растроганный и смущенный этим вопросом, спросил у Франциска, разрешит ли тот его поцеловать.

Получив положительный ответ, президент Аргентины крепко обнял папу римского и поцеловал его в щеку. Авторы материала усмотрели в этой короткой, но теплой встрече признаки того, что отложенная Франциском, аргентинцем по национальности, поездка в родную страну может состояться в скором времени.

"Это признак того, что, возможно, отложенная папой римским поездка в Аргентину близка, чем когда-либо. Потому что хотя это приветствие и было очень кратким, оно было эмоциональным. Многое было сказано без слов, и была связь, близость, готовность к новому этапу", – отмечается в статье.

Отметим, что в конце декабря 2023 года президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра.

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