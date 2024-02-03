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Депутаты Аргентины поддержали скандальный законопроект президента Милея

флаг Аргентины Фото: freepik
Палата депутатов Национального конгресса Аргентины поддержала законопроект, предложенный президентом Хавьером Милеем для выведения страны из экономического кризиса, сообщает Zakon.kz.

После дебатов законопроект поддержали 144 аргентинских депутата нижней палаты, против проголосовали 109, пишет Abcnews. Дальнейшее обсуждение проекта предстоит в Сенате.

Однако для получения необходимого количества голосов президенту Хавьеру Милею пришлось отказаться от нескольких ключевых статей своего законопроекта.

Некоторые депутаты выразили оговорки в отношении статей, касающихся приватизации государственных компаний и делегирования законодательных полномочий президенту. Другие статьи законопроекта направлены на отмену государственного контроля над экономикой, реформирование административного сектора, сектора здравоохранения и образования, а также повышение тарифов на государственные услуги и коммунальные услуги общего пользования.

президент Аргентины

Фото: wikimedia

10 декабря 2023 года Хавьер Милей принес присягу на посту главы государства. С момента своей инаугурации он девальвировал аргентинскую валюту на 50%, сократил транспортные и энергетические субсидии и заявил, что его правительство не будет продлевать контракты более чем с 5 тыс. государственными служащими, нанятыми до его вступления в должность.

24 января в Аргентине началась общенациональная забастовка против экономической политики президента Хавьера Милея, объявленная профсоюзами. Противники Милея провели акцию протеста, устроив шествие к зданию конгресса в Буэнос-Айресе, в котором приняли участие тысячи людей.

Профсоюзных активистов и многих аргентинцев, особенно придерживающихся левых идей, не устраивают начатые новым президентом Хавьером Милеем экономические реформы.

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