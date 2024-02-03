Депутаты Аргентины поддержали скандальный законопроект президента Милея
После дебатов законопроект поддержали 144 аргентинских депутата нижней палаты, против проголосовали 109, пишет Abcnews. Дальнейшее обсуждение проекта предстоит в Сенате.
Однако для получения необходимого количества голосов президенту Хавьеру Милею пришлось отказаться от нескольких ключевых статей своего законопроекта.
Некоторые депутаты выразили оговорки в отношении статей, касающихся приватизации государственных компаний и делегирования законодательных полномочий президенту. Другие статьи законопроекта направлены на отмену государственного контроля над экономикой, реформирование административного сектора, сектора здравоохранения и образования, а также повышение тарифов на государственные услуги и коммунальные услуги общего пользования.
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10 декабря 2023 года Хавьер Милей принес присягу на посту главы государства. С момента своей инаугурации он девальвировал аргентинскую валюту на 50%, сократил транспортные и энергетические субсидии и заявил, что его правительство не будет продлевать контракты более чем с 5 тыс. государственными служащими, нанятыми до его вступления в должность.
24 января в Аргентине началась общенациональная забастовка против экономической политики президента Хавьера Милея, объявленная профсоюзами. Противники Милея провели акцию протеста, устроив шествие к зданию конгресса в Буэнос-Айресе, в котором приняли участие тысячи людей.
Профсоюзных активистов и многих аргентинцев, особенно придерживающихся левых идей, не устраивают начатые новым президентом Хавьером Милеем экономические реформы.