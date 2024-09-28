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В США родился малыш "обманувший" средства контрацепции

Дети, ребенок, детский сад, новорожденный , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:46 Фото: unsplash
20-летняя жительница США штата Айдахо по имени Вайолет Квик поделилась в сети фото своего новорожденного сына Руди, который держит в ручке противозачаточную спираль. Ребенок стал сенсацией в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Вайолет вышла замуж год назад, но они с мужем Джоном не планировали становиться родителями. Противозачаточная спираль стояла у Вайолет уже девять месяцев, когда она решила на всякий случай сделать тест на беременность – последние две недели ее тошнило по утрам.

Тест оказался положительным, но девушка не поверила, и сделала еще шесть тестов, чтобы убедиться, что это не случайность. Все они подтвердили, что Вайолет беременна, а значит, спираль не сработала. Когда Вайолет пошла к врачу, выяснилось, что у нее уже семь недель беременности.

В США родился малыш «обманувший» средства контрацепции , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:46

Фото: TikTok/violet_quick

Когда Руди родился, гордо сжимая в кулачке мамину спираль, посмотреть на него сбежались все медсестры. Девушка посоветовала всем своим шести тысячам подписчиц в соцсетях, при появлении подозрительных симптомов, обязательно делать тесты на беременность, даже несмотря на то, что они используют контрацепцию.

Дело в том, что при установленной внутриматочной спирали (ВМС) высок риск внематочной беременности и выкидыша. Хотя подобные случаи считаются очень редкими, в комментариях под видео Вайолет многие женщины рассказали о том, что оказались в такой же ситуации.

ВМС считается одним из наиболее эффективных способов контрацепции – она защищает от нежелательной беременности в 99% случаев. Если беременность все же наступила, это связано с тем, что спираль находится в неправильном положении, то есть вне полости матки.

Ранее сообщалось, что американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года.

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