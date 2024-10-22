В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями
По информации ABC News, ураган "Хелен" не только оставил после себя разрушения после того, как обрушился на Флориду в качестве урагана четвертой категории, но и привел к росту опасных бактерий.
Vibrio vulnificus – тип бактерий, концентрация которых увеличивается во время сильных дождей или наводнений.
Инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, также известному как "плотоядная болезнь", тяжелой инфекции, при которой плоть вокруг открытой раны отмирает.
Многим людям может потребоваться интенсивная терапия или ампутация конечностей. Примерно один из пяти человек с этой инфекцией умирает. Иногда это происходит в течение одного-двух дней после заражения.
В зоне риска находятся люди у которых есть открытые раны или порезы, полученные во время расчистки завалов.
Ранее появилась информация, что США угрожает третий ураган за месяц.