В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями

С момента выхода на сушу урагана "Хелен" в США подтверждено 38 случаев заражения вирусом Vibrio vulnificus, в результате чего общее число случаев заражения в штате Флорида достигло 76, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, ураган "Хелен" не только оставил после себя разрушения после того, как обрушился на Флориду в качестве урагана четвертой категории, но и привел к росту опасных бактерий.

Vibrio vulnificus – тип бактерий, концентрация которых увеличивается во время сильных дождей или наводнений.

Инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, также известному как "плотоядная болезнь", тяжелой инфекции, при которой плоть вокруг открытой раны отмирает.

Многим людям может потребоваться интенсивная терапия или ампутация конечностей. Примерно один из пяти человек с этой инфекцией умирает. Иногда это происходит в течение одного-двух дней после заражения.

В зоне риска находятся люди у которых есть открытые раны или порезы, полученные во время расчистки завалов.

Ранее появилась информация, что США угрожает третий ураган за месяц.

