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Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале

Дети, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:25 Фото: X/OnTheRedCarpet
27 сентября актер вернулся к образу капитана Джека Воробья, чтобы порадовать детей в больнице Доностия в испанском Сан-Себастьяне, сообщает Zakon.kz.

В больнице Депп пообщался и поиграл с пациентами, которые находились в отделении педиатрии и онкологии.

Известно, что он и ранее навещал детей в таком же костюме в разных городах мира, включая Ванкувер, Париж, Лондон, Брисбен и несколько городов США.

Дети, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:25

Фото: X/No_Reason_Jenz

А 22 сентября принцесса Кэтрин впервые показалась на публике после новости о завершении курса химиотерапии.

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