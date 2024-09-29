Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале
Фото: X/OnTheRedCarpet
27 сентября актер вернулся к образу капитана Джека Воробья, чтобы порадовать детей в больнице Доностия в испанском Сан-Себастьяне, сообщает Zakon.kz.
В больнице Депп пообщался и поиграл с пациентами, которые находились в отделении педиатрии и онкологии.
Johnny Depp dressed up as Captain Jack Sparrow & surprised sick children in the paediatric and oncology ward at the Donosita hospital..— Jen 🏴☠️ ⚔ 🏴☠️ (@No_Reason_Jenz) September 27, 2024
Little boy: "Where is the boat"
Johnny: "Sold it, so I could buy these teeth"
Johnny Depp is a pure legend!#NoJohnnyNoPirates pic.twitter.com/KzRlqXPZxv
Известно, что он и ранее навещал детей в таком же костюме в разных городах мира, включая Ванкувер, Париж, Лондон, Брисбен и несколько городов США.
Фото: X/No_Reason_Jenz
А 22 сентября принцесса Кэтрин впервые показалась на публике после новости о завершении курса химиотерапии.
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