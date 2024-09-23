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Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии

Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 08:02 Фото: Х/williamxkate
22 сентября принцесса Кэтрин впервые показалась на публике после новости о завершении курса химиотерапии, сообщает Zakon.kz.

42-летняя принцесса Уэльская побывала на службе в церкви Крати Кирк. Эту небольшую приходскую церковь регулярно посещают Виндзоры, когда находятся в Балморале. На службе был и король Великобритании с женой. Информацию об этом опубликовало издание The Sun на своей странице в Х.

Вначале месяца принцесса Уэльская Кэтрин завершила курс химиотерапии после девяти месяцев лечения.

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