Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии

42-летняя принцесса Уэльская побывала на службе в церкви Крати Кирк. Эту небольшую приходскую церковь регулярно посещают Виндзоры, когда находятся в Балморале. На службе был и король Великобритании с женой. Информацию об этом опубликовало издание The Sun на своей странице в Х.

Princess Kate spotted for first time since announcing she's finished chemotherapy pic.twitter.com/qw3Ol01qiU