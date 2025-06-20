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Мир

Джонни Депп навестил онкобольных детей в Испании

Звезда &quot;Пиратов Карибского моря&quot; Джонни Депп навестил онкобольных детей, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 05:35 Фото: Instagram/johnnydepp
Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп посетил больных раком детей в онкоцентре в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

18 июня актер в образе Джека Воробья развлекал малышей трюками, общался с ними, читал книги и фотографировался, передает El Debate. Администрация больницы отметила, что его визит помог детям на время забыть о болезнях и принес радость всем: пациентам, родителям и медицинскому персоналу.

Это не первый случай, когда Депп участвует в подобных акциях. Он ранее посещал онкобольных детей в различных городах, включая Сан-Себастьян, Ванкувер и Париж. Кроме того, актер активно поддерживает благотворительность, покупая оборудование для больниц и жертвуя средства.

Дочь Майкла Джексона упрекнули за выступление в годовщину смерти ее отца.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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