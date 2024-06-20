Вейпы больше нельзя продавать в Казахстане

Сегодня, 20 июня 2024 года, в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов, сообщает Zakon.kz.

19 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Согласно документу, Уголовный кодекс Республики Казахстан теперь дополнен статьей 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них". Нормы статьи предусматривают:

1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

2. Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершены неоднократно,

наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Таким образом, с сегодняшнего дня точки по продаже вейпов должны быть закрыты. Стоит отметить, что для личного пользования ввозить вейпы в страну тоже нельзя.

Какие еще нормы содержит закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", можно прочитать здесь.

О том, что такое вейпы и почему они опасны, мы рассказывали читателю ранее.