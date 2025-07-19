19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке в Германии

В немецком городе Дюссельдорфе на традиционной ярмарке из-за взрыва фейерверка пострадали 19 человек, в том числе один ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bild, инцидент случился сегодня, 19 июля 2025 года.

"На традиционном фейерверке в пятницу вечером по крайней мере одна петарда влетела в зрителей и взорвалась посреди толпы. По предварительным данным, 19 человек получили ранения, четверо из них – серьезные", – говорится в сообщении полиции.

Организатор принял решение завершить ярмарку досрочно. Точная причина происшествия до сих пор не известна, но полиция предполагает несчастный случай.

Feuerwerks-Schock auf der Rheinkirmes: 19 Verletzte nach Explosion – Veranstalter prüft Traditions-Aus



Was ein Highlight werden sollte, endete im Ausnahmezustand: Ein fehlgezündeter Feuerwerkskörper verletzt 19 Menschen – darunter Kinder. Vier schweben in Lebensgefahr. Feuerwehr… pic.twitter.com/wsUsEg3YgN — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) July 19, 2025

Ранее десятки человек пострадали от внезапного нападения сотен пчел во Франции. Инцидент продлился несколько минут и вызвал настоящий шок у местных жителей.