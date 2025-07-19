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Мир

19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке в Германии

Германия, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 12:56 Фото: Х/EuroPostAgency
В немецком городе Дюссельдорфе на традиционной ярмарке из-за взрыва фейерверка пострадали 19 человек, в том числе один ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bild, инцидент случился сегодня, 19 июля 2025 года.

"На традиционном фейерверке в пятницу вечером по крайней мере одна петарда влетела в зрителей и взорвалась посреди толпы. По предварительным данным, 19 человек получили ранения, четверо из них – серьезные", – говорится в сообщении полиции.

Организатор принял решение завершить ярмарку досрочно. Точная причина происшествия до сих пор не известна, но полиция предполагает несчастный случай.

Ранее десятки человек пострадали от внезапного нападения сотен пчел во Франции. Инцидент продлился несколько минут и вызвал настоящий шок у местных жителей.

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Андрей Дюсупов
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