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Жителей Южной Африки стали чаще расстреливать в своих домах

Жителей Южной Африки стали чаще расстреливать в своих домах, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 04:59 Фото: pixabay
Семнадцать человек погибли в результате двух массовых расстрелов в южноафриканском городе Лусикисики. Полиция сообщила, что среди погибших 15 женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, стрельба произошла в пятницу вечером в Лусикисики, в провинции Восточный Кейп. Видеозапись, опубликованная полицией, показала, что преступления произошли в двух домах в группе сельских домов на окраине города.

По данным полиции, в одном доме погибли двенадцать женщин и мужчина, а в другом – три женщины и мужчина.

В Южной Африке один из самых высоких показателей убийств в мире, а в последние годы все чаще случаются массовые расстрелы. Люди становятся жертвами в их собственных домах.

Уровень убийств в Южной Африке составляет около 45 на 100 тыс. человек, в то время как уровень убийств в большинстве европейских стран составляет около 1 на 100 тыс. человек.

Законы об огнестрельном оружии в ЮАР достаточно строгие, но власти заявляют, что по стране "гуляет" много незаконного, незарегистрированного оружия.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с мачете устроил пожар, ДТП и ранил несколько человек.

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