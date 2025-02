Стало известно число жертв перестрелки у школы в Швеции

Как пишет Sky News, стражи порядка не ожидают дальнейших нападений. Кроме того, они не верят, что нападение связано с террористическими мотивами, но на данный момент это не является окончательным выводом.

Между тем региональные власти Эребру подтвердили, что шесть человек были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

#Sweden



Shooting attack at a school in #Örebro's Västhaga, 200 km west of #Stockholm, the terrorist has not yet been arrested.



At least five people were shot at Risbergska School in Örebro's Västhaga district, with the shooter believed to have turned the gun on himself - though… pic.twitter.com/h21h1wJK0j