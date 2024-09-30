Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии

Две гигантские панды вернулись из Японии в Китай из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

19-летние панды Лили и Синьсинь находились в стране по договору аренды. Об этом пишет издание Kyodo. Они прожили в Японии более 10 лет и должны были оставаться там до 2026 года. Однако власти решили отправить животных на родину раньше срока из-за обострившихся возрастных проблем со здоровьем.

Фото: Х/themainichi

На церемонию прощания с ними пришли около двух тыс. человек. По данным издания, животные спокойно перенесли перелет, продолжая "как обычно жевать бамбук".

Такое же возвращение в Китай предстоит в октябре двум пандам из Финляндии. Это связано с финансовыми трудностями принимающей стороны.