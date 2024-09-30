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Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 02:55 Фото: X/kyodo_english
Две гигантские панды вернулись из Японии в Китай из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

19-летние панды Лили и Синьсинь находились в стране по договору аренды. Об этом пишет издание Kyodo. Они прожили в Японии более 10 лет и должны были оставаться там до 2026 года. Однако власти решили отправить животных на родину раньше срока из-за обострившихся возрастных проблем со здоровьем.

Панды, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 02:55

Фото: Х/themainichi

На церемонию прощания с ними пришли около двух тыс. человек. По данным издания, животные спокойно перенесли перелет, продолжая "как обычно жевать бамбук".

Такое же возвращение в Китай предстоит в октябре двум пандам из Финляндии. Это связано с финансовыми трудностями принимающей стороны.

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Алия Абди
Китай Япония 2024 год Здоровье Подарки
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