Финляндия вернула Китаю двух панд из-за больших расходов на их содержание

Как передает финское издание Yle, панды прибыли из Китая в январе 2018 года. Изначально зоопарк Яхтяри заключил договор аренды на 15 лет. Однако в сентябре этого года зоопарк объявил, что животные вернутся на родину раньше.

Оказалось, что их содержание обходится слишком дорого для зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии. К примеру, на уход за пандами требовалось около 1,5 млн евро в год. Также неудачей увенчались и попытки получить от них потомство.

A pair of giant pandas, Lumi and Pyry, have returned to Chengdu, Southwest China's Sichuan Province from Finland’s Ähtäri Zoo ahead of schedule after friendly negotiations between Chinese and Finnish partners, CCTV reported Saturday. The Finnish zoo had previously cited cost… pic.twitter.com/IXCQYJfNVl