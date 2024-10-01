Детеныш кенгуру исчез из зоопарка в Ярославле

В Ярославле из зоопарка исчез кенгуренок, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. По факту кражи 18-месячного животного возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала пресс-служба областной полиции в своем Telegram-канале 30 сентября.

По словам работников зоопарка, кенгуренок не мог самостоятельно выбраться из вольера. Выследить злоумышленника также не удалось. По неизвестным причинам камеры в ночь его исчезновения не работали.

В августе сотрудники зоопарка поделились видео, на котором подросший кенгуренок гуляет по вольеру и ест из одной миски с мамой. К тому моменту он уже почти дорос до самки, но своего отца по размерам еще не догнал.

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