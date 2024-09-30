Экс-возлюбленная Павла Дурова заявила, что бизнесмен называл совместных детей собаками

Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что бывший возлюбленный назвал из совместных детей собаками, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала под роликом, через который блогерша поздравляла своего сына Давида с днем рождения. Одна из подписчиц поинтересовалась, возможно ли воссоединение семьи и, если да, то при каких условиях?

"Воссоединение исключено. И это моя позиция не раз озвучена Павлу. Я очень расстроена, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022. Это прямо катастрофа. К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, "Когда я ему предъявлю собак" – дословная цитата", – ответила Болгар.

Также она заявила, что к тому времени суд уже ограничил общение Дурова с детьми, разрешив встречи только в присутствии куратора. Женщина утверждает, что Дуров ни разу не отреагировал на попытки кураторов связаться с ним.

Ранее Ирина Болгар начала рассказывать историю отношений с Павлом Дуровым. Развернутые посты один за другим женщина публикует на своей странице в социальной сети. В одном из постов она назвала Telegram "совместно нажитым имуществом". Кроме того, Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала историю их любви.

