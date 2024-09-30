Экс-возлюбленная Павла Дурова заявила, что бизнесмен называл совместных детей собаками
Об этом она написала под роликом, через который блогерша поздравляла своего сына Давида с днем рождения. Одна из подписчиц поинтересовалась, возможно ли воссоединение семьи и, если да, то при каких условиях?
"Воссоединение исключено. И это моя позиция не раз озвучена Павлу. Я очень расстроена, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022. Это прямо катастрофа. К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, "Когда я ему предъявлю собак" – дословная цитата", – ответила Болгар.
Также она заявила, что к тому времени суд уже ограничил общение Дурова с детьми, разрешив встречи только в присутствии куратора. Женщина утверждает, что Дуров ни разу не отреагировал на попытки кураторов связаться с ним.
Ранее Ирина Болгар начала рассказывать историю отношений с Павлом Дуровым. Развернутые посты один за другим женщина публикует на своей странице в социальной сети. В одном из постов она назвала Telegram "совместно нажитым имуществом". Кроме того, Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала историю их любви.