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Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала историю их любви

Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала их историю любви , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 19:10 Фото: Instagram/missbolgar
Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, 28 сентября опубликовала в Instagram серию фотографий и рассказала историю их отношений, сообщает Zakon.kz.

На снимках, по ее словам, изображены их общие дети, а фотографии были сделаны в период с 2013 по 2021 год во время совместной жизни в Санкт-Петербурге и поездок в Швейцарию, ОАЭ и другие страны.

"Летом 2012 года меня представили Павлу Дурову как эксперта по йоге. На тот момент я занималась йогой более 14 лет, и это было моим хобби. Мой друг позвонил и предложил встретиться с Павлом Дуровым. Я даже не знала, как он выглядит, пришлось гуглить его фотографию перед нашей первой встречей", – написала Болгар.

По ее словам, после первой встречи они договорились увидеться снова, так как их объединил общий интерес к йоге.

"Наши разговоры все больше переходили на другие темы. Мы проводили много времени вместе, разговаривая часами. Так мы стали друзьями. Мы поддерживали дружеские отношения до конца 2012 года, когда Павел пригласил меня в Дубай провести зимние праздники с ним и большой компанией его друзей и сотрудников "ВКонтакте". Интересно, что мы с Павлом всегда общались на "вы". Павел объяснял, что привык так общаться с самыми близкими людьми, приводя в пример своего лучшего друга Михаила Равдоникаса", – добавила женщина.

Она подчеркнула, что во время этой поездки их отношения переросли в романтические, и они вернулись в Санкт-Петербург, как пара. 

"Не желая расставаться ни на день, мы поселились в отеле W, где Павел жил некоторое время до этого. Мы провели там время до апреля. В апреле 2013 года мы улетели в Венецию и путешествовали по Европе. В то время в России было возбуждено уголовное дело против Дурова после инцидента с полицейским. Однако летом 2013 года мы вернулись в Санкт-Петербург и поселились в арендованной квартире с видом на Исаакиевский собор в центре города", – написала Болгар.

По ее словам, они вместе жили до 2017 года.

"Там родились трое наших детей. Павел всегда хотел иметь много детей, и это желание было взаимным. Павел даже настаивал на рождении еще детей в 2021 и 2022 годах, незадолго до нашего окончательного разрыва. Но с моей стороны это желание больше не было взаимным. Я отказалась", – рассказала предполагаемая мать детей Павла Дурова.

Ранее психолог Вероника Степанова высказалась о романе Павла Дурова с Ириной Болгар. 

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