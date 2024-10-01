В Германии решили убрать велодорожку стоимостью 30 млн евро

В городе Гамбург уберут велодорожку, на которую власти потратили 30 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Bild, Эльбское шоссе на западе Гамбурга считается самой дорогой улицей Германии. Там находятся роскошные виллы с видом на Эльбу. С 2021 года там провели ремонт участка в 4 км: заменили трубы водопровода, электричества и газа, а также оборудовали велодорожку.

Фото: Telegram/BILD на русском

Однако выяснилось, что улица слишком узкая: авто не могут не заезжать на велодорожку, особенно на поворотах. Это, в свою очередь, создает угрозу велосипедистам.

Фото: Telegram/BILD на русском

Теперь для того, чтобы убрать велодорожку, нужно заново перепланировать улицу, что обойдется в несколько млн евро.

На днях профсоюз работников фабрики Tesla возмутился проверками работников, находящихся на больничном.