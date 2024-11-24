Рукопись известного писателя продали в Германии за 286 тысяч евро

Рукопись рассказа писателя Франца Кафки и его письмо продали на аукционе в Гамбурге за 286 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о пятистраничной оригинальной рукописи рассказа "Первое горе" и сопровождающем ее трехстраничном письме от начала мая 1922 года, пишет издание Münchner Merkur.

"Письмо считалось утерянным долгие годы, но в 1983 году было обнаружено семьей получателя письма – соредактора журнала "Гений" Ганса Мардерштейга".

Рукопись и письмо выкупил частный коллекционер, но аукционный дом Christian Hesse Auktionen не называет его имя.

Франц Кафка – чешский немецкоязычный писатель, живший с 1883 по 1924 год. Он является одним из основоположников абсурдизма и модернизма в литературе.

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