Из-за возгорания школьного автобуса в Таиланде погибли 25 человек

Автобус, перевозивший учащихся и преподавателей на экскурсию, загорелся на окраине столицы Бангкока. По данным правительства погибло около 25 человек, 16 пассажиров были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, полиция не смогла сразу подтвердить количество раненых и погибших, но министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул сообщил журналистам, что, предположительно, погибло 25 человек, не вдаваясь в подробности.

Министр транспорта Сурья Джуангрунгруангкит сообщил, что шестнадцать учеников и трое учителей были отправлены в больницу на лечение, добавив, что причины инцидента все еще расследуются.

На первых кадрах, опубликованных в социальных сетях, был виден густой серый дым, выходящий из автобуса, некоторые части которого все еще горели.

Ранее появилась информация, что в Китае мужчина напал на посетителей супермаркета.

