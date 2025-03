Бетонная балка рухнула на трассу в Таиланде: погибли пять человек

Инцидент случился поздней ночью. По информации газеты Khaosod, местом аварии стал проект скоростной автомагистрали, на котором дежурят более 30 рабочих.

UPDATE: Two persons are still missing, 5 killed, and 29 injured when metal scaffolding collapsed at a construction site on the Rama 2 elevated way. The incident occurred at 2 AM Saturday near Rama 2 Soi 17 to 25 in Bangkok's Jom Thong district. #rama2 #collapse #bangkok #thailand pic.twitter.com/QkvxRJ167Z