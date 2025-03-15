#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
505.15
550.31
5.89
Мир

Бетонная балка рухнула на трассу в Таиланде: погибли пять человек

рухнула балка, авария, Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 12:29 Фото: Х/KhaosodEnglish
Пять человек погибли и около 29 получили травмы при обрушении балки строящейся автомагистрали в центре Бангкока, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился поздней ночью. По информации газеты Khaosod, местом аварии стал проект скоростной автомагистрали, на котором дежурят более 30 рабочих.

"ЧП произошло примерно в 200 метрах от съезда на магистраль Рама III-Дао Ханонг. Балка упала на уже построенную часть дороги, где находились десятки человек. Прибывшие на место трагедии спасатели развернули поисково-спасательные работы. Часть тел и большинство пострадавших уже извлечены из-под обломков", – говорится в публикации.

Шоссе соединяет город с южной частью Таиланда. Движение на участке полностью перекрыто. Власти выясняют причины произошедшего.

Ранее в Таиланде около тридцати туристов застряли на тонущем катере в Андаманском море. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет. Из-за больших волн оно дала течь и капитан не смог причалить к ближайшей пристани.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Британии выпустили монету в честь знаменитого музыканта
Мир
11:13, Сегодня
В Британии выпустили монету в честь знаменитого музыканта
Трамп заявил о ликвидации в Ираке беглого лидера ИГИЛ
Мир
09:41, Сегодня
Трамп заявил о ликвидации в Ираке беглого лидера ИГИЛ
Кенийцы объявили войну слонам, уничтожающим их урожай
Мир
06:35, Сегодня
Кенийцы объявили войну слонам, уничтожающим их урожай
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: