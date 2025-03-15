Бетонная балка рухнула на трассу в Таиланде: погибли пять человек

Пять человек погибли и около 29 получили травмы при обрушении балки строящейся автомагистрали в центре Бангкока, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился поздней ночью. По информации газеты Khaosod, местом аварии стал проект скоростной автомагистрали, на котором дежурят более 30 рабочих.

"ЧП произошло примерно в 200 метрах от съезда на магистраль Рама III-Дао Ханонг. Балка упала на уже построенную часть дороги, где находились десятки человек. Прибывшие на место трагедии спасатели развернули поисково-спасательные работы. Часть тел и большинство пострадавших уже извлечены из-под обломков", – говорится в публикации.

UPDATE: Two persons are still missing, 5 killed, and 29 injured when metal scaffolding collapsed at a construction site on the Rama 2 elevated way. The incident occurred at 2 AM Saturday near Rama 2 Soi 17 to 25 in Bangkok's Jom Thong district. #rama2 #collapse #bangkok #thailand pic.twitter.com/QkvxRJ167Z — Khaosod English (@KhaosodEnglish) March 15, 2025

Шоссе соединяет город с южной частью Таиланда. Движение на участке полностью перекрыто. Власти выясняют причины произошедшего.

Ранее в Таиланде около тридцати туристов застряли на тонущем катере в Андаманском море. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет. Из-за больших волн оно дала течь и капитан не смог причалить к ближайшей пристани.